Amor à Vida: Paloma recusa o beijo de Bruno

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 26, Félix convence o pai a conversar com os médicos em particular. Jacques conta a César que Paloma poderia ter morrido por causa de Lutero. César decide afastar Lutero do cargo de diretor clínico do hospital. Valdirene é expulsa do vestiário e se lamenta com Márcia. Priscila diz a Pilar que namora Jefferson. César manda Paulinha ser transferida para onde Paloma está. Félix pensa em comemorar com Jacques a saída de Lutero do cargo de diretor clínico do hospital.

Niko convida Amarilys para jantar com ele e Eron. Rebeca e Pérsio conversam animados. Bernarda aconselha Lutero a encarar a idade avançada com sabedoria. Aline convence César a alugar o flat para ela. Márcia se surpreende com a empolgação de Atílio com Rita Cadilac no baile funk. César afirma que ajudará Paloma a lutar por Paulinha. Inaiá chega ao flat de Jacques no momento em que Félix se aproxima do cirurgião. Paloma recusa o beijo de Bruno.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 25? Então assista aos vídeos.

adblock ativo