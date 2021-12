Amor à Vida: Paloma reclama da educação de Paulinha

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 8, Pilar questiona César sobre a mudança em seu comportamento. Paloma reclama da educação que Bruno dá a Paulinha. Amarilys vê Michel e Patrícia juntos no hospital. Lutero afirma a César que descobrirá quem tinha motivos para querer o desaparecimento de Atílio. Aline troca olhares com César, sem que Pilar perceba. Carlito obriga Valdirene a ir de ônibus para o casamento.

Luciano dorme no horário de descanso. Márcia gosta de saber que Atílio não é casado. Valdirene conhece um rapaz na festa de casamento. Amarilys vai à casa de Niko e Eron. Simone revela a Lutero que Félix se desentendeu com Atílio antes de seu acidente. Nicole se preocupa com o exame das manchas em seu pescoço. Pilar se desentende com Paloma e Félix comemora.

