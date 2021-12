Amor à vida: Paloma pede um teste de DNA em Paulinha

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 17, César repreende Paloma. Jacques flerta com Aline, mas ela não corresponde. Bernarda desconfia do genro. Félix fica tenso ao saber que Lutero está investigando o acidente de Atílio. Jacques ouve Félix incentivar que Lutero faça a cirurgia da irmã. Vega convence Nicole a voltar para São Paulo e pegar o resultado de seus exames.

Bruno avisa a Paulinha que vai se casar com Paloma depois da cirurgia. Michel pede as chaves do apartamento de Patrícia. Simone diz para Patrícia que ela está se casando sem perceber. Amarylis confessa a Eron que sempre teve vontade de ter um filho. Paloma pede para fazer um teste de DNA em Paulinha.

Perdeu o capítulo de sábado, 15? Assista aos vídeos.

