Amor à Vida: Paloma pede Bruno em casamento

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 5, Tamara escuta Bernarda confessar a Aline que o motivo da briga entre ela e César envolve Félix e Paloma. Jacques convida Félix para jantar. Jonathan conta para Edith que viu o pai dar dinheiro para Maciel. Paloma pede Bruno em casamento. Luciano começa no novo emprego. Ordália tem um pressentimento ruim sobre o casamento de Bruno e Paloma.

Paloma conta para Félix que vai se casar, e o vilão convence Pilar a ficar contra a irmã. Perséfone faz os exercícios indicados por Daniel. Michel dispensa um convite de Patrícia. Márcia manda Valdirene ir ao casamento com Carlito. César e Aline se beijam. Bruno conta para Glauce que se casará com Paloma. Edith convence a cunhada a passar em sua loja no shopping. Ninho encontra Paloma.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 5?

