Amor à Vida: Paloma pede ajuda para Bruno

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 10, Bruno dá um fora em Pilar e a expulsa de sua casa. Ninho combina com Paloma de fazer uma visita para Paulinha. Félix conta para Jacques como é a sua vida com Edith. Atílio lembra de Márcia em sua sessão com Renan. César marca um encontro com Aline. Atílio perde a memória novamente e volta para a casa de Márcia. Maciel encontra Pilar perto de onde perdeu Atílio de vista.

Paloma discute com Ninho e desiste de levá-lo para ver Paulinha. Gigi tenta trocar o cheque que recebeu de Atílio com Vega. Lídia estranha a reação de Leila ao saber que Nicole está namorando Thales. Félix manda Maciel voltar ao bairro onde encontrou Pilar para procurar Atílio. Paloma pede ajuda para Bruno.

