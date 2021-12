Amor à Vida: Paloma fica assustada com a ameaça de Ninho

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 29, Paloma fica assustada com a ameaça de Ninho e tenta acalmar Paulinha. Bruno descobre para onde Ninho levou Paloma e Paulinha. Alejandra amarra Paloma em uma árvore e vai embora com Ninho e Paulinha. Leila encontra a luva que Nicole usou no casamento, no lugar em que Thales viu a imagem da esposa. Patrícia e Michel descobrem que o vídeo que fizeram dos dois no provador foi publicado na internet. Félix consola Pilar.

Bruno encontra Paloma, e os dois seguem atrás de Paulinha. Ninho decide ir por um caminho perigoso, e Paulinha deixa uma pista para ser encontrada. Niko desconfia do comportamento de Amarilys e Eron. Valdirene faz a última prova de seu vestido de noiva. Valdirene chora pensando em Carlito. Félix pergunta para Rafael com quem ficaria o hospital se seus pais se divorciassem. Bruno e Paloma encontram a pista deixada por Paulinha.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 28? Então assista aos vídeos.

