Amor à Vida: Paloma é rejeitada pela verdadeira mãe

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 26, Paloma se apresenta a Mariah. Maciel convence Márcia a passar a van para seu nome. Edith combina com Aline de seguir Félix quando ele sair do hospital. César lamenta ter brigado com a filha. Paloma tem uma conversa definitiva com Mariah e acaba se reconciliando com Pilar. Edith e Aline veem Félix e Anjinho juntos. Tamara insiste para a filha continuar casada. Wagner beija Edith. Paloma conta para César que encontrou Mariah.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 25? Então assista aos vídeos.

