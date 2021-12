Amor à Vida: Paloma é espancada na cadeia

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 3, Félix explica para Edith como pretende convencer a todos de que Paloma precisa de tratamento psiquiátrico. Pilar pede para César tratar Paloma e Félix de maneira igualitária. Bruno consola Carlito. Márcia repreende Valdirene por ficar com Carlito. César se aconselha com Lutero. César, Félix, Rafael e Bruno vão até o Fórum. Paloma sofre na cadeia, mas seu pai e irmão não acreditam nela.

Carlito coloca seu presente no lugar do que Ordália comprou para Valdirene. Amarilys confirma sua gravidez e Niko fica radiante. Félix se revolta ao saber que seu crachá foi retirado do sistema do hospital. Glauce ajuda a conseguir provas para internar Paloma. Félix conversa com a diretora da clínica para a qual pretende enviar sua irmã. Valdirene conta para Ignácio que está grávida.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 2? Então assista aos vídeos.

