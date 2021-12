Amor à Vida: Paloma descobre que Ninho voltará para o Brasil

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 27, Bruno conta para Paloma que seu filho era gêmeo de Paulinha e que o menino morreu no parto com a sua esposa. Patrícia leva Michel para casa. Neymar expulsa Valdirene de seu quarto. Leila reclama de Linda. Amadeu revela a Pilar que está desempregado. Gigi pensa em usar o dinheiro que ganhou de Atílio em benefício próprio. Pilar sugere que Amadeu tome conta da lanchonete do hospital. Leila aceita ser a assistente de sua tia. Paloma e Bruno pensam um no outro. Ninho e Alejandra passam a noite juntos. Félix discorda que Amadeu administre a lanchonete do hospital.

Tamara manda Edith se resguardar antes de pedir o divórcio ao marido. Patrícia e Michel se encontram no hospital. Jacques vê que a mão de Lutero está trêmula. Valentim avisa a Paloma que Ninho voltará para o Brasil. Félix conversa com um fornecedor do hospital, e Atílio se preocupa. Sandra obriga Gigi a consertar o encanamento de casa. Valdirene fica animada para ir a um show com Carlito. Patrícia implica com Michel. Leila não conta para Pilar que namora Thales. Edith vê o marido sair acompanhado do hospital e desconfia. Jacques insinua a Félix que Lutero deve ser afastado da direção do corpo clínico. César aconselha uma paciente. Paulinha convida Paloma para o seu aniversário.



Perdeu o capítulo de sábado, 25? Assista aos vídeos.

