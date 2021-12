Amor à Vida: Paloma descobre que Aline está com procuração

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 4, Aline consegue enganar César mais uma vez. Paloma descobre que Aline conseguiu uma cópia da procuração que César fez para ela. Com novas provas contra a vilã, que também está assumindo as propriedades do marido, a médica decide voltar a ter uma conversa séria com o pai. Félix discute com Eron.

Valdirene joga água gelada em sua adversária. Rubão aceita que Ignácio se case com Gigi. Michel tenta convencer Silvia a lhe dar o divórcio.

Paloma acredita que Ciça tenha descoberto algo contra Aline. Márcia procura Rinaldo depois que Atílio vai embora. Denizard, Carlito e Rinaldo choram no bar por causa de Ordália, Valdirene e Márcia. Paloma conversa com Niko sobre Félix. Marilda dispensa Ivan. Pilar leva Félix para falar com Paloma e Bruno.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 3? Então assista aos vídeos.

