Amor à Vida: Paloma descobre evidências de que foi adotada

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 22, Paloma volta para casa sem ver Paulinha e Pilar fica assustada com a reação da filha. Félix é irônico ao falar com Jacques. Lutero pede explicações para Félix sobre a demissão de Inaiá. César avisa a Lutero que supervisionará a sua próxima cirurgia. Inaiá fica com raiva de Jacques. Félix manda Maciel convencer Atílio a se casar com Márcia.

César afirma a Paloma que ela não tem como recuperar Paulinha. Silvia seduz Michel e Patrícia flagra os dois juntos. Félix sugere que sua irmã seja internada em uma clínica psiquiátrica. Paloma pede para Rafael investigar quem são seus verdadeiros pais. Lutero desiste de fazer a cirurgia. Paulinha pergunta a Bruno se eles não podem formar uma família com Paloma. Paloma descobre que não nasceu no San Magno.

Perdeu o capítulo de sábado, 20? Então assista aos vídeos.

