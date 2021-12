Amor à Vida: Paloma decide se afastar de Ninho

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 23, Ninho não aceita a proposta de César. Félix confessa sua traição, mas pede para Edith não se divorciar. Ninho se diverte com uma amiga. O investigador desiste de procurar a filha de Paloma, e ela decide ir atrás de Ninho. Félix bloqueia a conta bancária de Edith. Paloma pede para o irmão ajudar Ninho. Edith desiste de se divorciar de Félix. Bruno aceita a ajuda de seus pais para cuidar de Paula. Paloma decide se afastar de Ninho e pede para voltar para casa dos pais. Passam-se 12 anos.



Bruno deixa Paula com seu pai e vai trabalhar como corretor. César repreende Félix por tentar impedir Paloma de internar um paciente no hospital. Bruno não consegue fechar bons negócios. Carlito paquera Valdirene, e Denizard o critica. Márcia pensa em casar a filha com um homem rico. Ordália e Paula sofrem um acidente, e Bruno leva a filha para ser atendida por Paloma no San Magno.

Perdeu o capítulo desta quarta-feira, 22? Assista aos vídeos.

