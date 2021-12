Amor à Vida: Paloma confirma que Paulinha é sua filha

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar neste terça-feira, 13, Bruno mostra a echarpe em que Paulinha estava envolta e Paloma confirma que ela é sua filha. Thales comenta com Leila que viu Nicole na mansão, mas ela não acredita. Félix vê Anjinho na festa e o manda para casa. O vilão marca um encontro com Ninho em um restaurante. Carlito vê Valdirene com Ignácio e fica arrasado. Márcia conta que cruzou com um homem elegante quando foi embora do bar onde Paloma teve sua filha.

Atílio decide ir embora da casa de Márcia. Niko conversa com Eron sobre a possibilidade de adotar um bebê. Dois homens roubam todos os objetos de valor de Perséfone e Joana. Rebeca e Pérsio saem juntos da festa. Valdirene não deixa Ignácio beijá-la. Patrícia reencontra Guto e Michel se surpreende. Paloma pergunta se existe uma chance de se reaproximar de Bruno.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 12? Então assista aos vídeos.

adblock ativo