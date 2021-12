Amor à Vida: Paloma avisa a Bruno que ficará com Paulinha

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 4, Paloma teme estar fazendo mau juízo de Bruno. Bruno garante a Ordália que contará a Paloma que Paulinha não é sua filha biológica. Michel vai para o apartamento de Patrícia. Joana conta a Perséfone que acredita que Glauce tenha cometido um grave erro no hospital. Raquel fica impressionada com a arrumação do apartamento de Laerte. Félix fica furioso com a possibilidade de perder o hospital para Paulinha. Nicole se assusta ao ver seus cabelos no travesseiro. Leila conta seu plano para Félix, que promete ajudá-la. Jonathan diz ao pai que quer ser arquiteto.

Laerte informa Eron e Niko que encontrou uma doadora para ser a mãe de seu filho. Michel garante a Patrícia que não quer compromisso com ela. Félix afirma que transformará Jonathan em médico. Valdirene fala para Carlito que não pode ficar com ele. Atílio lembra de Márcia. César elogia Paulinha e Félix se irrita. Aline tem uma ideia para afastar as suspeitas de Félix e Pilar. Glauce decide conversar com Bruno. Paloma marca de se encontrar com o noivo. Alejandra dá dinheiro para Ninho fingir para Paloma que vendeu seus quadros. Paloma avisa a Bruno que ficará com Paulinha.

