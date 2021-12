Amor à Vida: Paloma apoia Félix e o deixa sensibilizado

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 1º, César se enfurece com a revelação de Edith, e Félix briga com a esposa. Vivian sugere que Perséfone embriague Rafael antes de levá-lo para casa. Félix expulsa Edith da mansão. Paloma conversa com Jonathan e tenta ajudá-lo a aceitar o pai. Atílio, Márcia, Valdirene e Carlito chegam ao show de forró. Perséfone leva Rafael embriagado para casa.

Pilar e Bernarda consolam Félix. Paloma apoia o irmão e o deixa sensibilizado. Félix e Jonathan conseguem se entender. César culpa Pilar pela orientação sexual do filho. Rafael dorme, e Perséfone fica frustrada. Joana comenta com Luciano que possui algumas economias, e ele a beija. Márcia obriga Valdirene a ir para o camarim do cantor de forró. Carlito começa uma briga com os seguranças, e Atílio acaba levando uma pancada na cabeça. Edith, Tamara e Jonathan vão para a casa de Gigi. Félix conversa com César.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 31? Então assista aos vídeos.

adblock ativo