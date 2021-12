Amor à Vida: Paloma aparece de surpresa e salva César

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 15, Paloma, Lutero e Rebeca vão à casa de César, e Aline é obrigada a desistir de seus planos. Eron cobra uma resposta de Niko sobre a proposta que lhe fez. Amarilys deixa Adriana comovida com seu comportamento. Aline é forçada a concordar com a presença de Rebeca em sua casa. Paloma fala para Pilar que ainda está muito magoada com Félix. Aline avisa a Ninho para ficar em silêncio na presença de Rebeca. Félix não consegue conversar com Niko. Atílio conta para Márcia que não recebeu alta da psiquiatra.

Valdirene descobre que entrará no BBB durante uma festa e fica eufórica. Murilo volta para casa e descobre que Gigi vai se casar com Ignácio. Aline se irrita com Rebeca. Paloma agradece a Bruno por cuidar de Paulinha. Aline manda Ninho voltar para o galpão. Linda tem um surto por sentir falta de Rafael durante o enterro de Leila, e todos se emocionam. Gina e Paloma experimentam vestidos de noiva. Niko estranha as visitas de Amarilys. Márcia critica Félix por não ficar com Niko. Aline pensa em como fazer Ninho voltar para sua casa. Valdirene entra na casa do BBB.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 14? Então assista aos vídeos.

adblock ativo