Amor à Vida: Odália pede para conhecer namorado de Gina

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 16, o juiz determina a vitória de Pilar e César fica arrasado. Aline culpa Rafael pelo resultado da audiência. Félix afirma a Edith que vai tirar César da presidência do San Magno. Niko toma satisfações com Amarilys. Thales leva o que sobrou de seu laptop a uma loja de informática.

Ninho marca um encontro com Bruno. Niko reclama de Amarilys, e Eron a defende. Félix se encontra com Anjinho. Glauce conta sobre a conversa que teve com Rebeca e Félix fica animado. Niko pergunta a Amarilys quando ela vai embora de sua casa.

Perdeu o capítulo que foi ao ar na terça, 15? Então assista aos vídeos.

adblock ativo