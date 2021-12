Amor à Vida: Ninho volta dos Estados Unidos

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 27, Herbert volta a trabalhar no hospital como diretor do corpo médico. Ordália fica nervosa com a presença de Herbert e comenta com Joana que quer se manter longe dele. Ninho volta de Nova York e sente falta de Paulinha. Paulinha ajuda Paloma a fazer um bolo para Bruno. Valdirene confirma a Ignácio que já estava grávida quando o conheceu. Carlito vai para a casa de Valdirene ao vê-la chegar da maternidade. Márcia pensa em usar a neta para unir Ignácio e Valdirene.

Ordália volta para casa e todos estranham a sua preocupação. Daniel pede Perséfone em namoro. Amarilys fica preocupada ao ver Niko com Fabrício no colo. Eron fica tenso quando a dermatologista comenta sobre a paternidade do bebê. Silvia estranha que Pilar seja tão subjugada a Félix. Michel e Patrícia pensam um no outro. César fala para Aline que tem um trunfo contra Pilar. Bernarda tenta convencer a filha a se entender com César. Herbert conhece Gina e a leva até uma lanchonete. Paloma entra no tribunal para ficar ao lado de César na audiência.

