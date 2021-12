Amor à Vida: Ninho se estranha com Bruno no hospital

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 27, Paloma explica por que não pode beijar Bruno e o tranquiliza. Paloma pede para Ciça ajudá-la a manter Bruno longe. Félix vai embora frustrado da casa de Jacques. Carlito é atingido ao tentar afastar uma briga entre Márcia e Rita Cadilac. Tamara aconselha Félix a pedir ajuda a César para conversar com Jonathan. Niko e Eron convidam Amarilys para gestar o filho que eles pretendem ter. Márcia se arruma para seu casamento com Atílio. Lutero é oficialmente afastado do cargo de diretor clínico do hospital, e Jacques finge lamentar o fato. Gigi e Murilo levam um fora de Lutero.

Thales pede para conversar com Vega. Atílio sente-se tonto antes de ir para o cartório. Paloma fala para Paulinha que ela ficará em seu apartamento. César pede para Lutero ajudá-lo a descobrir o que aconteceu no parto de Luana. Aline entrega o contrato do flat para César assinar. Félix conversa com Jacques. Nicole exige saber de Vinícius quanto tempo de vida ela tem. Joana fala para Lutero que Glauce fez o parto de Paulinha. Atílio foge do cartório. Ninho aparece no hospital e Paulinha o compara com Bruno.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 26? Então assista aos vídeos.

