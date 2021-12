Amor à Vida: Ninho se apresenta como pai de Paulinha

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 11, Bruno conversa com Paulinha, e Paloma chora, emocionada. Márcia fala para Valdirene que vai se casar com Atílio/Gentil. Gigi pede para Pilar pagar suas dívidas. Aline reclama por César não ter dado um cartão de crédito para ela. Pilar pede para o marido falar com Gigi sobre o cheque que ela recebeu de Atílio. Laerte colhe os óvulos de Amarilys para fertilização. Paloma decide deixar Bruno visitar Paulinha. Alejandra convence Ninho a aceitar as exigências de Paloma para conquistar Paulinha. César estranha o nome com que Atílio assinou o cheque que deu a Gigi.

Atílio/Gentil vai com Márcia, Valdirene e Carlito a uma casa de forró. Nicole passa mal, e Thales a leva para casa. Leila convence o namorado a apressar o pedido de casamento a Nicole. Patrícia e Michel comemoram o início do namoro. Valdirene prende Carlito na sala de troféus do Centro de Treinamento. César conversa com Renan e manda a polícia procurar por Alfredo Gentil. Amadeu fica satisfeito com o progresso de Linda. Thales pede Nicole em casamento. Bruno pensa em fazer um acordo com Paloma. Ninho vai à casa de Paloma e se apresenta como pai de Paulinha.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 10? Então assista aos vídeos.

