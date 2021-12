Amor à Vida: Ninho mata Mariah a tesouradas após briga

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 12, Aline afirma a Mariah que continuará com sua vingança contra César. Silvia avisa a Niko que ele tem poucas chances de conseguir a guarda de Fabrício. Amarilys gosta de saber que Eron discutiu com Niko. Murilo, Jefferson e Valdirene chegam ao Rio de Janeiro.

Denizard implica com Félix. Glauce confirma que o prontuário de Luana não está mais com Vega. Bruno fala para Paloma que quer saber tudo sobre a morte de sua ex-esposa. Jonathan marca um encontro entre Glauce e Félix. Perséfone pede para sair com Vanderlei para fazer ciúmes em Daniel.

Silvia deixa Niko animado sobre a audiência de guarda de Jayminho. Ninho se espanta com a frieza de Aline. Perséfone e Vanderlei provocam ciúmes em Daniel e Simone e vice-versa. Valdirene, Murilo e Jefferson fazem cartazes para tentar participar do programa de TV.

Ignácio se encontra com Gigi. Glauce conta para Félix que Lutero está com o prontuário de Luana. Mariah pede para a sobrinha parar com os planos contra César. Maciel beija Pilar. Ninho mata Mariah a tesouradas após ela rasgar procuração. César ouve vozes e questiona Aline sobre uma possível discussão.

Perdeu o capítulo de quarta-feira,10? Então assista aos vídeos.

