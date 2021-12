Amor à Vida: Ninho ganha Paulinha fazendo bagunça

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 12, Paloma repreende Ninho, que se desculpa com Paulinha. Ninho e Paulinha brincam juntos. Valdirene é expulsa do Centro de Treinamento. Nicole aceita se casar com Thales, e Leila comemora. Bruno encontra Ninho com Paulinha e fica furioso. Glauce enfrenta Félix. Bruno avisa a Paloma que vai denunciá-la. Glauce considera a ideia de se unir a Félix. Lutero agradece Bernarda por sua amizade. Valdirene reclama de não ter conseguido um marido milionário.

Ordália sente ciúmes de Denizard com Pilar. Nicole avisa a Lídia que Thales a pediu em casamento, e a governanta procura Pilar. Perséfone convida Ivan para jantar. Rafael e Eron descobrem uma forma de Paloma ficar com a guarda de Paulinha. Félix instiga Glauce a ser sua aliada. Paloma decide reatar com Bruno. César descobre que Atílio usou o nome de um homem morto. Márcia compra uma peruca para Valdirene. César decide dar um cartão de crédito para Aline. Pilar estranha a maneira como Leila recebe a notícia do casamento de Nicole. Paloma vê Glauce beijando Bruno.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 11? Então assista aos vídeos.

