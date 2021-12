Amor à Vida: Ninho e Bruno se enfrentam

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 19, Ninho e Bruno se enfrentam. Ninho afirma que não vai desistir de Paloma. Denizard e Pilar se reconhecem do passado e deixam Ordália e César surpresos. Lutero falha no centro cirúrgico e Jacques termina a cirurgia de Paulinha. Ninho discute com Pilar. César dá um carro para Aline.

Jacques conta para Félix que Lutero falhou na cirurgia de Paloma. Rogério convence Nicole a iniciar o tratamento. Bruno é impedido de entrar no CTI para ver Paloma e Paulinha. Valdirene dança com um homem cheio de joias no baile funk. Félix descobre que Paulinha é a filha de Paloma. Paloma se recusa a falar com Bruno.

