Amor à Vida: Ninho decide ver Paulinha e Bruno o enfrenta

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 22, Paloma é sedada para se manter no CTI. Ordália é impedida de cuidar da neta. Elenice ouve Bruno falando com Glauce sobre a sua suposta paternidade. Niko e Patrícia explicam o plano de Amarilys para Eron. Denizard defende Pilar de um insulto de Félix e Ordália fica enciumada. Lutero decide alterar a medicação de Paulinha. Patrícia manda Michel para fora de seu apartamento. Leila exige que Thales se case com Nicole.

César pede que Priscila confirme que ganhou um carro dele. Aline não deixa César sair de sua casa. Valdirene pede para Carlito levá-la a um treino de futebol. Ninho suspeita de que Paulinha seja sua filha. Bruno se desespera com a possibilidade de perder Paulinha. Michel vê Patrícia e Niko juntos e fica furioso. Eron examina os contratos dos fornecedores. Pilar flagra César mentindo. Ninho decide ver Paulinha e Bruno o enfrenta.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 21? Assista aos vídeos.

adblock ativo