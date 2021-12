Amor à Vida: Ninho conhece Paulinha

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 28, Ninho tenta se entender com Paulinha. Bruno vende um apartamento. Márcia chora ao descobrir que foi abandonada. Atílio volta para casa e sente-se confuso. Thales considera os conselhos de Vega sobre o plano de Leila. Nicole descobre que tem pouco tempo vida. Amarilys conta sobre a proposta de Niko e Eron para Paloma e Félix. Bruno pede para conversar com Paloma. Félix pensa em usar Amarilys para se aproximar de Eron. Márcia sofre com o sumiço de Atílio.

Ninho afirma que fará com que Paulinha goste dele. Joana aconselha Lutero a conversar com Glauce quando tiver provas. Glauce decide sumir com o prontuário de Luana. Félix pede para César ajudá-lo a conversar com Jonathan, e é obrigado a dispensar Jacques. Perséfone convida Renan para jantar. Michel se declara para Patrícia. César avisa a Aline que não pode ficar com ela à noite. César e Félix chamam Jonathan para conversar. Bruno não aceita que Paloma leve Paulinha para sua casa.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 27? Então assista aos vídeos.

