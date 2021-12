Amor à Vida: Ninho ameaça sumir com Paulinha

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 28, Ninho insiste para que Paloma vá embora com ele e Paulinha. Bruno confessa que teme que algo aconteça a Paloma. Félix pensa em como usar a informação que Jacques lhe deu sobre Aline. Márcia não deixa Atílio voltar para casa. Patrícia e Michel são filmados dentro de um provador.

Alejandra vê Bruno escondido e avisa a Paloma que ela vai se encontrar logo com Paulinha. Gigi diz que processará Atílio depois que seus bens forem desbloqueados. Félix tem uma conversa séria com Pilar sobre César. Bruno perde Paloma de vista. Alejandra leva a médica ao encontro de Ninho, que avisa que os dois vão embora do Peru com Paulinha.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 27? Então assista aos vídeos.

