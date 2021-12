Amor à Vida: Niko enfrenta Eron após ficar sem Fabrício

Em Amor À Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 11, Niko discute com Eron por causa de Fabrício. Paloma pede para Bruno procurar Lutero no hospital. Márcia usa Félix para aumentar as vendas de cachorro-quente. Eron se recusa a revelar para Niko seu novo endereço. Aline contrata Jonas para transferir os bens do marido para seu nome.

Mariah descobre que não foi César quem causou seu acidente. Pérsio não conta para Rebeca por que não quer mais ficar com ela. Carlito é convidado para cantar no programa de Luciano Huck. Bruno conta para Glauce que o prontuário de Luana foi encontrado. Mariah diz a Aline que elas não podem mais se vingar de César.

Perdeu o capítulo de segunda, 10? Então assista aos vídeos.

