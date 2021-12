Amor à Vida: Niko e Félix descobrem o paradeiro de Amarilys

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 18, LC ampara Lili, que se desespera com a notícia da suposta morte de William. Priscila fica surpresa ao saber por Heloísa que LC está vivo. Kléber manda Edu e seus capangas capturarem Celina e William. Júlia fica furiosa quando André a apresenta para a filha como sua amiga.

Nilson vê Edu e seus capangas levando William e Celina. Líder Jorge entrega ao contato da Polícia Federal os dossiês contra Tereza e Hermes. Celina e William conseguem fugir de Kléber com a ajuda de Nilson. Lili flagra Tereza e Hermes se beijando. Tereza e Hermes chegam ao Rio de Janeiro. Thomaz fala para Heloísa que conversou com Lili. Hermes e Tereza são presos.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 17? Então assista aos vídeos.

