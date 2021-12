Amor à Vida: Niko ameaça expulsar Amarylis e Eron de casa

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 12, Maristela libera a entrada de Márcia no hospital. Simone procura Jacques. Márcia fala para Félix que lembrou de tê-lo visto no bar onde Paloma teve Paulinha. Bruno combina com Efigênio uma maneira para desmascarar Félix. Aline se insinua para Bruno.



César avisa ao genro que eles precisam de mais provas para incriminar Félix. Paloma não libera Amarilys de sua conta no hospital, e Eron tem uma ideia para tentar resolver o problema. Félix exige que Jacques se mantenha afastado de Pilar.



César pensa em usar a echarpe que estava com Paulinha quando ela foi encontrada como prova contra Félix. Eron tenta vender sua parte no apartamento para Niko. Félix se recusa a falar com Márcia. Bruno guarda a echarpe de Paloma em uma mochila e a leva para a exposição de Ninho.



Atílio pede para Valdirene visitar Márcia. Vivian combina com Carlito para que se apresente todas as noites no Bar dos Médicos. Niko agradece Félix por ter exigido que Eron pagasse a conta do hospital. Ninho conhece Aline, e os dois trocam olhares sem que César perceba. Félix decide vasculhar a mochila de Bruno.

