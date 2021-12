Amor à Vida: Niko, Amarilys, Eron fazem exame de DNA

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 18, Félix é avisado da morte de Glauce e entrega à polícia a carta que recebeu da médica. Bruno e Paloma contam para Paulinha o que aconteceu com a sua madrinha. Renan convence Inaiá a procurar um médico. Laerte teme perder seu diploma médico. Félix e Márcia brigam na rua pelos fregueses. Inaiá é encaminhada para um infectologista, e Renan a apoia. Márcia se emociona com Félix. Valdirene entra no Projac, mas é expulsa pelos seguranças. Leila deixa a casa de Nicole, e Thales tenta se aproximar de Natasha.

Niko conta para Félix que fará o exame de DNA. Eron estranha quando Amarilys garante que Fabrício é seu filho. Aline marca um nova consulta para César no hospital. Inaiá fica assutada com os exames que o infectologista lhe pede para fazer. Leila entra na casa de Amadeu no momento em que Linda e Rafael armam a árvore de Natal. Niko, Amarilys, Eron e Fabrício fazem o exame de DNA.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 17? Então assista aos vídeos.

