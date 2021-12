Amor à Vida: Nicole deixa mansão para Thales e Lídia

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar neste segunda-feira, 12, Bruno perdoa Paloma, mas a trata com frieza. Aline incentiva Edith a fazer várias exigências para reatar seu casamento. Ignácio leva Valdirene a um restaurante chique e se diverte com o seu comportamento. Leila se irrita com as condições impostas por Nicole em seu testamento. Perséfone avisa a Michel que ela e Patrícia irão a uma festa.

Luciano não aceita que Joana o afaste de sua vida. Félix fica perplexo com as exigências que Edith faz para voltar para a mansão. Glauce descobre que Félix tem um plano para separar Paloma e Bruno. Ignácio leva Valdirene a uma festa. Thales vê a imagem de Nicole na mansão. Bruno conta para Paloma que encontrou Paulinha em uma caçamba.

Perdeu o capítulo de sábado, 10? Então assista aos vídeos.

adblock ativo