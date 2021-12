Amor à Vida: Neide sente ciúmes de Linda e Rafael

No capítulo de Amor à Vida que vai ao ar neste sábado, 12, Paulinha não conta de quem ganhou o tablet, mas aceita conversar com Paloma em seu consultório. Félix pede para Glauce descobrir o endereço de Rebeca. Ignácio oferece dinheiro para Carlito deixá-lo registrar Marijeyne. Atílio procura Vega e acaba ficando com ela. Neide convida Daniel para jantar em sua casa.

Rafael encontra Linda na lanchonete. Silvia beija Guto. Olenka ajuda Nicole a se comunicar com Thales. Ignácio conta para Valdirene e Márcia que Carlito registrou Marijeyne. Paulinha conta para Paloma que tem se encontrado com Ninho. Bruno se surpreende com a presença da filha em casa e eles decidem cozinhar para Paloma. Paloma vai à pista de patinação encontrar Ninho.

