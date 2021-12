Amor à Vida: Michel procura Silvia após fora de Patrícia

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 6, César propõe grandes vantagens para Edith voltar para a mansão. Aline tenta descobrir o segredo que existe entre César e Edith. Ordália convence Bruno a aceitar que Paloma continue se encontrando com Paulinha. Gina descobre que Márcia teve um caso com o seu pai e tenta conseguir mais informações. Amarilys tem um sangramento e teme que tenha perdido o bebê.

Paloma acredita que não vai mais voltar com Bruno. Atílio cobra de Félix uma resposta para o problema com os contratos. Vega se preocupa com as dores de cabeça do marido. Michel leva um fora de Patrícia e vai atrás de Silvia. Amarilys beija Eron. Jacques ameaça Aline, que perde a paciência. Edith exige que Félix lhe peça perdão para voltar a viver na mansão. Félix provoca uma briga entre Priscila e Pérsio. César ameaça demitir o filho se ele não cumprir as exigências de Edith.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 5? Então assista aos vídeos.

