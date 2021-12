Amor à Vida: Michel pede o divórcio de Silvia

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar neste sábado, 27, Paloma pede para César revelar por que Mariah desistiu dela. Wagner deseja ficar com Edith. Paloma aceita as explicações do pai. Félix chega em casa com os cabelos molhados, e César o observa. Edith se recusa a ficar perto do marido. Bernarda desconfia da explicação que César deu para Paloma. Maciel filma Atílio e Márcia juntos. Michel fala para Silvia que vai se divorciar dela. Vivian sugere que Perséfone marque um encontro com um entregador de pizza. Maciel avisa a Márcia que ela vai pegar a nova van depois da viagem de lua de mel.

Michel passa a noite com Patrícia. Niko e Eron levam Amarilys para fazer uma nova implantação. Maciel avisa a Félix sobre o casamento de Atílio. Wagner insiste que Edith aceite se encontrar com ele. Paloma vai com a mãe à butique de sua cunhada. Paloma observa Paulinha e Bruno de longe. Maciel vende a van de Márcia. Carlito se recusa a levar Atílio para o cartório. Maciel filma o casamento de Atílio e Márcia. O motorista leva Valdirene para um motel. Márcia e Atílio descobrem que foram enganados no aeroporto.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 26? Então assista aos vídeos.

