Amor à Vida: Márcia leva Félix para um baile funk

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 9, Félix vê três copos sobre a mesa e questiona Aline na frente de César. Márcia se recusa a dar dinheiro para Valdirene. Ordália não consegue contar para Bruno sobre Herbert. Rafael contraria Neide e ajuda Linda a cozinhar. Leila insiste para que Thales se aproxime de Natasha. Aline engana César e o faz expulsar Félix e Pilar de sua casa. Amarilys mostra a Eron o contrato do flat e acerta a mudança com ele. Félix vai ao encontro de Niko.

Leila assusta Linda na cozinha, e Rafael a repreende. Ignácio vai à casa de Gigi e ela o seduz. Pérsio desiste de ficar com Rebeca, depois do jantar com seus pais. Eron se arrepende de mentir para Niko. Atílio encontra o prontuário de Luana nos documentos de Vega. Todos aprovam o jantar feito por Linda. Bruno conversa com Paloma sobre Ordália. Jacques pede para Pilar ajudá-lo a ser promovido no hospital e ela fica surpresa. Thales prepara um jantar romântico para Natasha. Márcia leva Félix para um baile funk. César se surpreende com algumas atitudes de Aline.

Perdeu o capítulo de sábado, 7? Então assista aos vídeos.

adblock ativo