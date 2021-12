Amor à Vida: Márcia e Atílio brigam por ponto de hot dog

No capítulo de Amor à Vida que vai ao ar nesta terça-feira, 22, Atílio promete pensar na proposta de Félix. Niko e Amarilys discutem no hospital. Aline se despede de Bruno com um beijo roubado na boca e ele se surpreende. Paulinha reclama de Bruno e o compara a Ninho. Paloma convida Ciça para trabalhar com ela. Eudóxia implica com Valdirene, e Márcia decide ir embora.

Gina sai para jantar com Herbert. Ordália diz a Joana que teve um envolvimento com Herbert no passado. Luciano ganha o terno para a formatura de sua namorada. Perséfone tenta convencer Vivian a se tratar. Daniel fica chateado com Jefferson por ofender sua esposa. Márcia e Atílio disputam o ponto de venda de hot dog com outro casal. Atílio aceita trabalhar para Félix. Aline se insinua para Bruno.

