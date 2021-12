Amor à Vida: Lutero flagra César e Aline se beijando

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 17, Glauce conta o que fez para Félix e o vilão a ajuda a sair do hospital. Rebeca encontra o corpo de Elenice. Lutero flagra César e Aline se beijando. Félix joga o frasco com o material de Paloma em uma caçamba. Nicole demite Lídia. Carlito leva Valdirene para jantar em sua casa. Atílio se lembra do nome de Paloma e Márcia fica enciumada. O investigador pede para falar com César ao final da perícia.

Leila se oferece para se hospedar na casa de Nicole e cuidar dela. Pilar conversa com Thales. Patrícia foge da proposta de Michel, mas se surpreende quando ele aparece em sua casa. Ordália pergunta a Bruno se ele abrirá mão de Paulinha se o resultado do exame de DNA for positivo. Leila observa Nicole e Thales se beijando. O investigador avisa a César que Elenice pode ter sido assassinada. Pilar pede para conversar com Aline sobre César.

