Amor à Vida: Lutero e Bruno combinam resgatar Paloma

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 9, Lutero e Bruno combinam uma estratégia para resgatar Paloma da clínica. Jacques ajuda Félix a conseguir a conta do condomínio do flat em que Aline mora. Carlito vê Valdirene beijando Vanderlei e termina o namoro. Guto tenta seduzir Patrícia. Eron e Amarilys ficam tensos ao ouvir Niko afirmar que não perdoaria uma traição. Bruno pede ajuda a Ordália e Carlito para tirar Paloma da clínica psiquiátrica.

Eron conta para César qual é o resultado da auditoria e ele chama Félix para uma reunião no hospital. Lutero e Bernarda ficam indignados com o estado de Paloma na clínica psiquiátrica. Bruno, Carlito, Pérsio, Rebeca, Raquel e Ordália chegam de ambulância à clínica psiquiátrica, enquanto Lutero vai conversar com a diretora. Paloma vê Bruno.

Perdeu o capítulo de sábado, 7? Então assista aos vídeos.

adblock ativo