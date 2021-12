Amor à Vida: Lutero descobre pista sobre a cegueira de César

Em Amor À Vida, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 20, Rafael e Patrícia hesitam, mas acabam entregando a cópia da procuração para Aline. Paloma avisa a Aline que colocará uma enfermeira para cuidar de seu irmão. Pérsio explica a Rebeca por que se afastou dela.

O oftalmologista descobre uma lesão no nervo do olho de César. Valdirene pede para Carlito levá-la a um rodízio. Inaiá descobre que é soropositiva e teme contar para Laerte. Niko pede para encontrar Félix depois que sair o resultado do exame de DNA.

Pilar propõe que Maciel passe a noite com ela. Tamara sugere que Edith se separe de Wagner. Thales surpreende Natasha com um beijo, depois de se encontrar com Leila. Carlito decide ajudar Valdirene. Aline mostra para Ninho a cópia da procuração que pegou no hospital.

Márcia pede para Félix cuidar de sua neta. Gina é batizada na igreja. Aline entrega a procuração para César assinar. Félix canta para Marijeyne dormir. Márcia se comove ao ver Félix dormindo com sua neta no colo.

