Amor à Vida: Lutero acusa Félix de roubar o hospital

No capítulo de Amor à Vida desta segunda-feira, 24, Amarilys impede Ninho de contar para Bruno que é o pai biológico de Paulinha. Paloma acorda e pede para ver a filha. Edith implora para que Félix fique com ela. Paloma conta que é mãe de Paulinha e pede que César a deixe ver a menina. Amarilys e Valentim tentam acalmar Ninho. Pilar desconfia da traição de César. Paloma é levada para ver Paulinha. Ninho conta para Alejandra que encontrou sua filha.

Patrícia confessa que sentiu falta de Michel. Bruno estranha a frieza de Paloma e comenta com Amarilys. Carlito defende Valdirene da implicância de Denizard. Márcia consegue os falsos documentos para Atílio. Valdirene conhece uma moça que promete ajudá-la a se aproximar dos jogadores. Paulinha melhora, e Bruno comemora a notícia com a família. Alejandra parabeniza Ninho por ser pai da herdeira do hospital San Magno.

Thales beija Nicole. Pilar interroga Priscila sobre o carro que ela supostamente ganhou de seu marido. César manda Aline procurar um flat para morar. Linda chega para a consulta com Renan. Eron confirma as suspeitas de Lutero, que decide marcar uma reunião com César e Félix. Paloma recusa as flores que Bruno leva para ela. Lutero acusa Félix de roubar o hospital.

