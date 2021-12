Amor à Vida: Linda e Rafael passeiam no parque

No capítulo de Amor à Vida que vai ao ar neste sábado, 19, Aline convence César a se casar com ela. Herbert reclama de Ciça para Félix e ele a demite. Amarilys tenta convencer Eron a ficar com ela. Niko lamenta ter convidado Amarilys para morar com eles. Daniel conversa com Rafael sobre Linda. Félix pede para Simone descobrir o novo endereço de Atílio. Patrícia e Michel conversam no bar. Guto e Silvia se divertem juntos.

Vivian desmaia no bar, e Michel e Patrícia a levam para o hospital. Daniel pede para Perséfone emagrecer. Félix se desentende com Jacques. Aline vai à loja de Edith para escolher o seu vestido de noiva. Silvia e Guto repreendem Michel e Patrícia por chegarem tarde em casa. Félix procura Atílio.

