Amor à Vida: Lídia fotografa Leila no prédio de Thales

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 5, Edith revela a César que Jonathan é filho dele. Márcia faz um acordo com Jardel para escapar de um processo. Carlito arruma um braseiro para Márcia vender churrasquinho na rua. Edith explica a César por que não contou que estava esperando um filho dele. Jacques vê César entrar no flat e supõe que ele foi se encontrar com Aline. Lídia fotografa Leila e Thales. Félix decide se afastar de Anjinho. O vilão chama a polícia para prender Márcia depois de ter certeza de que ela não se lembra dele. Atílio sente vontade de comer cachorro-quente e Vega desconfia.

Depois de uma conversa com Patrícia, Michel decide reatar com Silvia. Pilar, Bernarda e Félix falam mal de César. César vai à casa de Gigi para ver Jonathan e Edith o observa. Félix descobre que nunca ficará com a presidência do hospital e se revolta com Paloma. Eron e Amarilys acham graça da ansiedade de Niko. Jacques convida Aline para sair. César fala para Rafael que já sabe como vai resolver a separação de seu filho. Félix se irrita com Lutero ao saber que ele readmitiu Inaiá. Bruno vê Paloma com Paulinha e Ordália não deixa que ele vá até elas. César faz uma proposta a Edith para poder ficar perto de Jonathan.

Perdeu o capítulo de sábado, 3? Então assista aos vídeos.

