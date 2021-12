Amor à Vida: Leila cai da escada

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 13, Edith oferece seu dinheiro para Félix. Leila entra em estado de choque e cai da escada, depois de ver um vestido de Nicole. Paloma e Bruno contam para Paulinha a verdade sobre o seu nascimento. Thales culpa Lídia pela queda de Leila. Rebeca diz a Pérsio que eles não podem ficar juntos.

Lutero não conta para César onde Paloma está escondida. Valdirene perde o anel que ganhou de Ignácio. Ordália manda Denizard dar um computador para Carlito. Thales fica arrasado com o diagnóstico de Leila. César se incomoda com a presença de Niko e pede para conversar com Eron. Bruno avisa a Paloma que conversou com Rafael. Alejandra passa mal ao chegar ao Brasil e pede que Ninho a leve para o hospital.



Perdeu o capítulo de quinta-feira, 12? Então assista aos vídeos.

