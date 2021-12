Amor à Vida: Leila agride Natasha e ateia fogo na mansão

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 11, Leila e Neide armam um escândalo por causa do beijo que Rafael deu em Linda, e a menina entra em surto. Thales percebe que foi enganado por Natasha. Félix ameaça se afastar de Niko se ele reatar com Eron. Carlito sai novamente com Raquel. Vanderlei leva Perséfone para casa, mas a deixa sozinha. Guto consola Silvia ao saber que ela não pode ter filhos. Edith pressiona Rubão para que ele fique com Tamara.

Neide vai com a filha mais velha denunciar Rafael, que acaba preso. Leila fala para a mãe que pegará suas joias que estão na casa de Nicole. Lutero e Paloma pedem para Rebeca espionar Aline. Leila invade a casa de Nicole, agride Natasha e ateia fogo na mansão.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 10? Então assista aos vídeos.

adblock ativo