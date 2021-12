Amor à Vida: Jonathan vê Félix pagar Maciel

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 30, Vega e Atílio se ferem no acidente. Jonathan vê Félix pagar Maciel. Pilar pede para conversar com Bruno. Félix recebe a notícia do acidente de Atílio. Valdirene é expulsa do camarim de Gusttavo Lima. Carlito leva Valdirene para lanchar, e os dois se beijam. Atílio é operado. Gigi chega aflita ao hospital. Alejandra embarca para o Brasil. Ninho pega carona na estrada. Jacques vê a mão de Lutero tremer durante a cirurgia de Atílio. Bruno sugere que Paloma escolha o nome do cãozinho que deu para Paulinha.

Patrícia ajuda Perséfone a arrumar um namorado. Márcia repreende Valdirene por ter beijado Carlito. Luciano lamenta ter que trancar a faculdade. Vega afirma aos policiais que seu acidente foi provocado. Jacques conta para Félix o que aconteceu na cirurgia de Atílio. Félix afirma aos investigadores que Atílio não possui nenhum inimigo. Márcia sugere que Valdirene tente conquistar um lutador de MMA. Michel vai atrás de Patrícia e fica surpreso ao ouvi-la falando com Jefferson. Atílio confronta Félix.

