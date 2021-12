Amor à Vida: Jonathan suspeita de Félix e Edith

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 1º, Ninho discute com Bruno, e Paulinha diz que não gosta mais dele. Bruno estranha o comportamento de Paloma. Félix guarda as cópias dos contratos com as empresas. Atílio é examinado por uma junta médica e se surpreende com o acidente que sofreu. Márcia reclama de Valdirene. Pilar entra na sala de César no momento em que Aline está seduzindo o médico. Thales se emociona com Nicole. Bernarda encontra um cachorro na rua e o leva para casa. Félix teme as ameaças feitas por Lutero. Paulinha torce pelo casamento de Paloma e Bruno. Perséfone convida Renan para jantar.

A junta médica do hospital constata que Atílio pode perder a memória novamente. Félix se preocupa com Atílio. César faz uma reunião com Eron para discutir o caso de Paulinha. Valdirene pensa em como conseguir arrumar um marido. Félix e Pilar avisam a Gigi sobre a volta de Atílio. Bernarda decide levar o cachorro resgatado para Lutero. Joana questiona Perséfone sobre o sumiço do prontuário de Luana. Amarilys confirma que será a mãe do filho de Eron e Niko. Patrícia se declara para Michel, mas ele a esnoba. César encontra Aline. Félix conta para Edith que teme o que Atílio possa falar para seu pai, e Jonathan ouve a conversa.

Perdeu o capítulo de sábado, 29? Então assista aos vídeos.

