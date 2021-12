Amor à Vida: Ignácio se recusa a casar com Valdirene

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 4, Ignácio se recusa a casar com Valdirene, que se surpreende ao saber que o noivo é estéril. Carlito fica satisfeito com o fim do casamento de Valdirene. Márcia vai embora de ônibus com a filha vestida de noiva. Ordália descobre que o filho que Valdirene está esperando é de Carlito e decide falar com a mãe da moça. Uma das presas aconselha Paloma a fazer tudo o que for exigida para conseguir a liberdade provisória.

Félix convence a família de que sua irmã precisa ser internada. Perséfone flagra Michel em sua casa e fica nervosa. Lutero aconselha César a não ser negligente com Paloma. Márcia pede dinheiro emprestado para Denizard. Paloma é levada para seu julgamento. Félix consegue convencer o juiz a internar Paloma.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 3? Então assista aos vídeos.

