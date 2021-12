Amor à Vida: Glauce supõe que Paulinha seja filha de Paloma

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 7, Paloma discute com Ninho. Glauce suspeita de que Paulinha possa ser a filha de Paloma, mas Bruno não acredita. César e Aline se afastam do beijo, no momento em que Priscila entra no consultório. Joana vê Luciano trocar a refeição de um paciente, e Ordália implora que ela não reclame de seu filho. Patrícia aceita assumir o namoro com Michel. Leila suspeita das manchas no pescoço de Nicole.

César entrega a Pilar a joia que comprou com Aline. Niko diz a Eron que quer ter um filho. Félix acerta com um comparsa de dar um golpe em Amarilys. César pede para Aline esquecer o beijo entre eles. Leila proíbe Thales de ver Nicole. Paloma fica feliz com o presente que recebe de Paulinha. Félix insiste que Pilar conte o motivo da briga de Bernarda e César.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 6? Assista aos vídeos.

