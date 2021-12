Amor à Vida: Glauce morre em acidente

Em Amor à Vida, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 17, Glauce tenta convencer Bruno de que não tem culpa pela morte de Luana. Amarilys afirma a Eron que não deixará Fabrício fazer o exame de DNA. Glauce confessa que deixou Luana morrer, e Bruno fica chocado. Paloma e Lutero impedem Bruno de enfrentar Glauce. Paloma consola Bruno. Glauce procura Félix. Bruno lamenta estar separado de Paloma. Ordália desconversa quando Carlito pergunta por que ela não quer reatar o casamento com Denizard. Márcia sente falta de Valdirene.

Glauce prepara um documento para entregar a Félix. Silvia avisa a Niko que conseguirá a autorização para fazer o exame de DNA em Fabrício. Noriko e Raquel pedem demissão do hospital. Joana dá um fora em Luciano. César sente a presença de Ninho, mas Aline tenta convencer o marido de que ele está enganado. Glauce vai a um restaurante de luxo com Félix e entrega a ele uma carta confessando os seus crimes. A médica sofre um acidente ao sair do restaurante.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 16? Então assista aos vídeos.

adblock ativo