Amor à Vida: Glauce é rejeitada por Bruno

Em Amor à Vida, o capítulo que vai ao ar nesta sábado, 13, Paloma devolve o anel de noivado a Bruno e chora quando ele se afasta. Glauce é rejeitada por Bruno e decide conversar com Félix. César conta para Aline o que descobriu com os investigadores sobre Atílio. Márcia instrui Valdirene a tentar um novo golpe. Edith e Tamara dão um vestido para Sandrinha, e Gigi fica emocionada. Pilar pede para conhecer Thales.

Glauce aceita se unir a Félix. Paloma conversa com Ninho. Rafael avisa a Paloma que Paulinha pode voltar para Bruno. Perséfone se assusta com o comportamento de Ivan e pede ajuda para Joana. Patrícia e Michel namoram. Félix proíbe Edith de dar dinheiro a Jonathan enquanto ele não entrar na faculdade de Medicina. O vilão fala para Leila afastar Lídia de Nicole. Nicole se preocupa com os cabelos. Félix procura Bruno e afirma que pode fazer com que Paulinha fique com ele.



Perdeu o capítulo de sexta-feira, 12? Então assista aos vídeos.

